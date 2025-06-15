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«С усмешкой наблюдает». Артест вспомнил, как Коби раздражал его на тренировках в «Лейкерс»

«С усмешкой наблюдает». Артест вспомнил, как Коби раздражал его на тренировках в «Лейкерс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион лиги 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (в прошлом Рон Артест) вспомнил свои первые дни в «Лос-Анджелес Лейкерс» после прихода в команду летом 2009 года.

«Между мной и Коби не было особых разговоров или подшучиваний — у нас не было каких-то особых отношений. Но он знал, что я с нетерпением жду первой тренировки, ведь прекрасно понимал мой характер и то, с каким огнём я выхожу на площадку. Именно поэтому он и пригласил меня в команду. Коби понимал: уже с первого владения на первой же тренировке я буду выкладываться по полной.

На тот момент мы ещё не были вместе в стартовой пятёрке, так что на тренировке играли друг против друга. Коби показывал отличную игру, но и я действовал с ним очень жёстко. Он набирал очки, но это было настоящее зрелище.

Был один интересный момент. Коби играл настолько хорошо, что начинал выводить меня из себя. Фил Джексон тоже немного действовал мне на нервы. Я сказал команде: «Знаете, если бы в прошлом году Яо Мин не получил травму, мы бы вас обыграли». На что Фил мне ответил: «Успокойся, Рон». Я заметил, что Коби с усмешкой наблюдает за нашей перепалкой — думаю, он специально хотел меня задеть.

В общем, это был единственный день, когда мы по-настоящему коснулись темы того, что я только пришёл из «Хьюстона»… Тогда они нас победили, но мы были единственной командой, которая заставила их сыграть все семь матчей в серии», — рассказал Артест в подкасте PBD.

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