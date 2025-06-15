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«Леброн показывает мне знаками». Смит объяснил свою знаменитую ошибку в финале НБА — 2018

«Леброн показывает мне знаками». Смит объяснил свою знаменитую ошибку в финале НБА — 2018
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Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги (2016 и 2020) Джей Ар Смит вспомнил первый матч финальной серии плей-офф НБА 2018 года, где его досадная ошибка после подбора на чужом щите лишила «Кливленд Кавальерс» шанса одержать победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в начале серии.

«В следующий раз, когда Джордж [Хилл] получит мяч после штрафного, я думаю: «Ладно, всё ясно». Мы забираем мяч, берём тайм-аут — ну или что-то в этом духе. Всё равно соперники будут пытаться фолить. Мы делаем то, что обычно: получаем мяч, никто не берёт тайм-аут, выводим мяч за дугу, и всё — игра должна быть закончена. Я смотрю на Леброна, а он показывает мне знаками, что делать. И я про себя думаю: «Вот это да…»

Видео можно посмотреть на канале Headband J в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А потом внутри только одна мысль: «Неужели это действительно произошло? Да ещё и в финале?» Я был так настроен бежать в другую сторону и попытаться перехватить подбор, потому что думал: «Если мяч полетит в мою сторону — мне всё равно не сдобровать». Поэтому я надеялся, что если мяч отскочит в другую сторону, я хотя бы смогу попытаться его достать», — рассказал Смит в рамках подкаста All the Smoke.

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