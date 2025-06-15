Стали известны подробности «кабального» брачного договора Яниса Тиммы с Анной Седоковой

Адвокат Марина Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного баскетболиста Янниса Тиммы, поделилась подробностями брачного договора с бывшей женой спорстмена, певицей Анной Седоковой.

«Так как она вдова, то всё имущество ей, и я хочу это оспорить.

Три года назад в Майами Седокова заключила брачный контракт с Тиммой. Там указано, что всё недвижимое имущество, а также всё имущество, не изъятое из гражданского оборота, которое было у супругов до свадьбы, которое было приобретено супругами в браке и которое будет приобретено после расторжения брака, принадлежит Анне Владимировне Седоковой. Они прописали в брачном договоре, что все споры рассматриваются по законодательству РФ. Но договор был сделан в Америке, чтобы здесь никто ничего не узнал, а в России он считается незаключённым. Были нарушены основные законы РФ при заключении брачного договора: не проверена дееспособность, не проверена правоспособность и он был заключён ненадлежащим нотариусом. В Америке есть разные нотариусы, этот контракт был заключён публичным нотариусом. Публичный нотариус там — это как у нас работник ЖЭКа, предположим.

У него на счёте было порядка € 2 млн, когда он приехал в Россию. Также у него был шикарный контракт с «Химками», где он получал € 140 тыс в месяц. В Америке у Яниса были зарегистрированы несколько юридических лиц, которые по контракту также принадлежат Седоковой. Он распродал всё имущество в Риге: двухэтажный кондоминиум с земельным участком, квартиру, две элитные машины. Это получается около € 1 млн. Это было распродано 30 апреля 2022 года. Затем они уехали в Майами, где она 25 мая заключила этот договор. По нашему законодательству, это кабальный договор, такая формулировка неприемлема. Она знала, что он никогда не будет это оспаривать, потому что очень её любит.

Как можно прожить с человеком 5 лет и, когда он умер, даже трусов ему не принести? Он приехал в Ригу голый в пластиковом мешке. Она не дала никаких денег семье. У неё было условие, чтобы отослать тело в Латвию, чтобы семья про неё не говорила ничего плохого и сказала, что она помогла материально», — сказала Гаврилова в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск.

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