В ESPN высказались о перспективах Леброна Джеймса в роли эксперта

Продюсер ESPN Тим Корриган допускает возможность, что после завершения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может перейти на работу аналитиком на североамериканский телеканал.

«Мы надеемся на это. Когда речь заходит об этих двоих — Леброне Джеймсе и Стефе Карри, — помимо их невероятных физических данных и таланта, а также огромного труда, который они вложили, их баскетбольное мышление — это то, чему нам всем стоило бы поучиться, не так ли? Например, Крис Пол, который немного поработал с нами в прошлом году, приходил в студию, делился своим опытом — это бесценно.

Провести время с такими людьми, увидеть, как они воспринимают и чувствуют игру, понять, насколько глубоко они разбираются во всех нюансах. Ходит множество историй о том, как Леброн заранее знает, какой розыгрыш готовит соперник, и подсказывает своим партнёрам: «Вот что они будут делать», просто по тому, кто выходит на площадку.

Всем нам было бы полезно видеть такие вещи в прямом эфире и на различных мероприятиях. Иметь возможность прикоснуться к уму человека, который так тонко чувствует и так глубоко изучает игру — это по-настоящему ценно», — рассказал Корриган в подкасте журналиста The Athletic Эндрю Маршана.