«Особенный момент». Кевин Янг — о поддержке Егора Дёмина на драфте НБА

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

«Я невероятно рад за него. Он действительно замечательный парень, и я знаю, что все искренне за него болеют. Я был в Чикаго на комбайне, наблюдал за ним как гордый отец, и это было очень волнительно. Для меня это тоже особенный момент — недавно он написал мне, что куда бы он ни пошёл, везде кто-то просит передать мне привет. Это здорово, когда так пересекаются мои два мира: столько лет я провёл по ту сторону баскетбола, и у меня осталось много друзей на всю жизнь, которые сейчас работают в НБА. Такое пересечение для меня очень ценно, я по-настоящему этим наслаждаюсь.

Наблюдать, как он проходит через этот непростой этап, делиться с ним своим опытом и советами — это тоже важно для меня. Этот процесс действительно очень сложный: переходить от одной команды к другой, от одной тренировки к следующей, постоянные интервью — всё это требует огромных усилий. Но он справляется, и я очень рад за него в преддверии драфта. Я собираюсь поехать туда и разделить этот момент вместе с ним — это будет незабываемая ночь для него, для университета, и, я уверен, для всего штата Юта, ведь появится ещё один повод следить за НБА и переживать за своего земляка», — сказал Янг во время радиоэфира KSL Sports Zone.