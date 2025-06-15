«Феноменальный пасующий». Basketball Insiders выделил Дёмина и ещё двух игроков драфта НБА

Баскетбольный портал Basketball Insiders рассказал о лучших ассистентах предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Россиянин Егор Дёмин входит в тройку самых успешных и запоминающихся.

«Дёмин, Якуционис и Фирс отдавали больше результативных передач, чем все остальные. И в целом они пасовали гораздо чаще всех. Каждый из этих троих (особенно Дёмин и Якуционис) — феноменальный пасующий игрок, чьи действия и ответственность за нападение по определению приводят к большему количеству возможностей для паса, чем у игроков, которые не так часто владеют мячом», — говорится в материале Basketball Insiders.