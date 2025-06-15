Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Феноменальный пасующий». Basketball Insiders выделил Дёмина и ещё двух игроков драфта НБА

«Феноменальный пасующий». Basketball Insiders выделил Дёмина и ещё двух игроков драфта НБА
Комментарии

Баскетбольный портал Basketball Insiders рассказал о лучших ассистентах предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Россиянин Егор Дёмин входит в тройку самых успешных и запоминающихся.

«Дёмин, Якуционис и Фирс отдавали больше результативных передач, чем все остальные. И в целом они пасовали гораздо чаще всех. Каждый из этих троих (особенно Дёмин и Якуционис) — феноменальный пасующий игрок, чьи действия и ответственность за нападение по определению приводят к большему количеству возможностей для паса, чем у игроков, которые не так часто владеют мячом», — говорится в материале Basketball Insiders.

Сейчас читают:
Всё о россиянине Егоре Дёмине: главные факты к драфту НБА — 2025
Всё о россиянине Егоре Дёмине: главные факты к драфту НБА — 2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android