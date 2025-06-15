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Издание из США объяснило, нужен ли Егор Дёмин «Портленду»

Издание из США объяснило, нужен ли Егор Дёмин «Портленду»
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Американское издание Oregon Live объяснило, нужен ли россиянин Егор Дёмин «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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«У «Блэйзерс» уже есть молодой разыгрывающий — Скут Хендерсон, который вскоре начнёт свой третий сезон. Нужен ли им ещё один подобный проект? Вряд ли. Если генеральный менеджер Джо Кронин уверен, что сохранит свой пост после смены владельца клуба, ставка на Дёмина может быть оправдана с расчётом на будущее. В противном случае «Блэйзерс» необходимы игроки, способные приносить результат здесь и сейчас, а это не про Дёмина», — говорится в материале Oregon Live.

Напомним, 19-летний Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который состоится с 25 на 26 июня.

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