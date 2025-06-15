Экс-игроки НБА Ховард и Стивенсон подрались в дебютной игре BIG3

Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон подрались в дебютной для себя игре в 1-м туре лиги BIG3 в сезоне-2025.

BIG3 — американская баскетбольная лига в формате 3 на 3, в которой участвуют бывшие игроки НБА. Лига была создана рэпером и актёром Ice Cube и бизнесменом Джеффом Кватинецом.

Ховард стал игроком команды «Эл Эй Райот», а Стивенсон — «Майами 305». В ходе очередной борьбы под кольцом Лэнс и Дуайт сцепились в драке, после чего оба были удалены.

«Майами 305» одержал победу в матче со счётом 50:44. Лучшим игроком матча стал Майкл Бизли, который недавно обыграл Стивенсона 1 на 1 и выиграл $ 100 тыс.

До удаления Стивенсон набрал 16 очков, три подбора и одну передачу. Ховард же записал на свой счёт 10 очков и семь подборов. Лучшим в команде проигравших стал Джордан Кроуфорд — 19 очков, четыре подбора, два перехвата и один блок-шот.