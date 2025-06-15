Шакил О’Нил обвинил судью в предвзятости в финале НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил, который сейчас работает ведущим и аналитиком на телевидении, поделился мнением о том, что судья Скотт Фостер подсуживал «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртом матче финала с «Индианой Пэйсерс».

«Шей Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, но Скот Фостер просто застыл на месте», — написал О’Нил в одной из социальных сетей, прикрепив фото данного эпизода.

Фото: Социальные сети Шакила О'Нила

Также в своём посте О’Нил добавил слово «удлинитель», намекая на Фостера, который якобы хотел продлить серию финала НБА.

Напомним, «Оклахома» выиграла четвёртый матч со счётом 111:104, тем самым сравняв счёт в финальной серии с «Индианой» — 2-2.