Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О’Нил обвинил судью в предвзятости в финале НБА

Шакил О’Нил обвинил судью в предвзятости в финале НБА
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил, который сейчас работает ведущим и аналитиком на телевидении, поделился мнением о том, что судья Скотт Фостер подсуживал «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртом матче финала с «Индианой Пэйсерс».

«Шей Гилджес-Александер оттолкнулся и совершил пробежку, но Скот Фостер просто застыл на месте», — написал О’Нил в одной из социальных сетей, прикрепив фото данного эпизода.

Фото: Социальные сети Шакила О'Нила

Также в своём посте О’Нил добавил слово «удлинитель», намекая на Фостера, который якобы хотел продлить серию финала НБА.

Напомним, «Оклахома» выиграла четвёртый матч со счётом 111:104, тем самым сравняв счёт в финальной серии с «Индианой» — 2-2.

Сейчас читают:
За такие ошибки «Индиана» может дорого заплатить. Финал НБА обернулся ночным кошмаром
Видео
За такие ошибки «Индиана» может дорого заплатить. Финал НБА обернулся ночным кошмаром
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android