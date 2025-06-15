Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от проведённого сезона в «Зените»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич дал комментарий по поводу проведённого сезона-2024/2025 в составе санкт-петербургской команды.

«Зенит» — потрясающий клуб. Супер организация. Это один из, наверное, лучших клубов в Европе. Всё здесь замечательно. Что можно ещё пожелать? Такие тёплые болельщики есть, профессиональный менеджмент есть, свой зал есть. Это здорово. Город — невероятный. Пропитан своей аутентичностью и историческими событиями, поэтами, театрами, кино, всем-всем. Всё здесь есть. Здесь очень добрый, душевный, тёплый зритель. И мне нравятся лица на улицах Петербурга: они без пафоса, с какой-то такой солнечной энергией. Как бы ни говорили, что это Северная столица, для меня это очень тёплый город», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».