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«Вывел на другой уровень». Кайри Ирвинг ответил члену Зала славы про лучшего дриблёра

«Вывел на другой уровень». Кайри Ирвинг ответил члену Зала славы про лучшего дриблёра
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» и чемпион НБА Кайри Ирвинг ответил члену Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди на то, что он считает лучшим по владению мячом бывшего игрока «Индианы» Джамаала Тинсли.

«Я просто вывел это на совершенно другой уровень. Когда дело касается каждой части моей игры, я чувствую, что стараюсь изо всех сил отдать дань уважения всем тем великим, кто был до меня. Поэтому когда он говорит так, я знаю, что он говорит о парнях, которые, по его мнению, обладают лучшими руками, но я просто не думаю, что у это одни и те же движения. Джамаал Тинсли двигался не так, как я. Я не думаю, что кто-либо вообще двигается так, как я», — сказал Кайри Ирвинг во время одного из эфиров в социальных сетях.

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