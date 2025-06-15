Елевич: Кливленд лучше Аврамовича

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал переход 31-летнего американского профессионального баскетболиста Антониуса Кливленда, выступающего на позициях защитника и форварда, в стан действующего чемпиона Единой лиги ВТБ — ЦСКА.

«Молодцы армейцы, что подписали контракт с Кливлендом. В «Локомотиве» он был очень значимой фигурой, прекрасно играл. Аврамович сейчас ушёл из ЦСКА — потеря, но, на мой взгляд, они взяли баскетболиста даже ещё лучше. Это очень хорошее приобретение, очень качественный игрок», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Ранее Кливленд заявил, что ЦСКА является самым успешным клубом в Европе.