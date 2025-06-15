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«Убрал ногу с газа». Бывший игрок НБА — о завершении карьеры Коби Брайанта

«Убрал ногу с газа». Бывший игрок НБА — о завершении карьеры Коби Брайанта
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный лучший шестой игрок лиги, а ныне эксперт Лу Уильямс рассказал, когда понял, что карьера легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта близится к завершению.

«Во-первых, я хочу сказать вот что. В тренировочном лагере он всех подталкивал. Он готовил своё тело и готовил свой разум. Следил за тем, чтобы мы все были на одной волне. А потом, насколько я помню, после девяти или десяти игр его тело начало сдавать, и он понял, что это конец, и его менталитет изменился. Он стал более беззаботным, более покладистым.

В тот момент я понял, что он вроде как убрал ногу с газа, как будто знал, что его тело не соответствует стандартам, которые он для себя установил», — сказал Уильямс в подкасте Gil’s Arena в YouTube.

Отметим, что Брайант провёл в НБА 20 сезонов. В 2016 году Коби завершил карьеру.

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