Трэйси Макгрэди подробно рассказал, как набрал 13 очков за 33 секунды в НБА

Член Зала славы баскетбола и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди вспомнил свой легендарный перформанс, когда он набрал 13 очков за 33 секунды в матче с «Сан-Антонио», подарив «Хьюстону» победу со счётом 81:80.

«В той игре я боролся с бросками на протяжении трёх четвертей. Началась четвёртая, осталось 35 секунд. Я не знаю, что произошло…

На самом деле там должно было быть ещё больше очков, потому что Брюс Боуэн фолил на мне каждый раз, когда мяч качался паркета.

Первый бросок — трёхочковый ему в лицо. Заметьте, пока всё это происходит, тысячи людей покидают арену. Как только я сделал второй бросок, который в итоге оказался четырёхочковым, когда на мне сфолил Тим Данкан, я понял, что больше не промахнусь. Мои суперспособности вернулись, и я не промахнулся», — приводит слова Макгрэди The Sports Rush.