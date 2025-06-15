Инсайдер назвал двух лучших кандидатов для усиления состава «Лейкерс»

Известный журналист и инсайдер Йован Буха назвал форварда «Майами Хит» Эндрю Уиггинса и центрового «Бруклин Нетс» Николаса Клэкстона лучшими вариантами для усиления состава «Лос-Анджелес Лейкерс» перед стартом сезона-2025/2026.

«Если оценивать доступных на рынке игроков, то, пожалуй, Ник Клэкстон и Эндрю Уиггинс — самые реальные кандидаты, способные закрыть две ключевые позиции в ротации, которые сейчас вызывают наибольшие вопросы у «Лейкерс», — приводит слова Бухи Sports Illustrated.

«Лейкерс» активно ищут на рынке центрового, способного отлично взаимодействовать с новой звездой команды Лукой Дончичем. Во время дедлайна обменов в феврале «озёрникам» удалось выменять у «Шарлотт» Марка Уильямса, но медицинские показатели игрока не внушили доверия менеджменту клуба из Лос-Анджелеса, после чего он отправился обратно в стан «шершней».