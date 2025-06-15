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«Это было подстроено». Чемпион НБА — о скандальной серии плей-офф в 2025 году

«Это было подстроено». Чемпион НБА — о скандальной серии плей-офф в 2025 году
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли, прославившейся игрой за «Детройт Пистонс», поделился мнением о том, что «поршней» засудили в серии первого раунда плей-офф НБА 2025 года с «Нью-Йорк Никс».

«Они обманули «Пистонс». Нам пришлось иметь с этим дело в Детройте, зная, что это был невероятный, вопиющий фол. Судьи на следующий день сказали: «Нам жаль, что мы не свистнули этот фол». Я стал сторонником теории заговора, веря, что всё это было подстроено», — сказал Салли на канале VladTV в YouTube.

Напомним, в четвёртом матче судьи ошибочно не зафиксировали фол Джоша Харта на Тиме Хардуэе-младшем. В итоге «Детройт» не получил право на три штрафных, проиграв со счётом 93:94.

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