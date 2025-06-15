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«Его организм начал сдавать». Экс-игрок НБА — о менталитете Брайанта в заключительный год

«Его организм начал сдавать». Экс-игрок НБА — о менталитете Брайанта в заключительный год
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Трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс рассказал, как изменился менталитет легендарного пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта в его последний сезон-2015/2016.

«Во-первых, я хочу сказать вот что. Первые четыре игры он начинал тот сезон как настоящий Коби Брайант. В тренировочном лагере он заставлял всех напрягаться. Он готовил своё тело. Коби готовил свой разум. Он хотел убедиться, что мы все на одной волне.

А потом, насколько я помню, после 9-10 игр его организм начал сдавать, и он понял, что это конец, и его менталитет изменился. Он стал намного беззаботнее. Коби оказался более покладистым. И я понял, что в тот момент он как бы убрал ногу с педали газа, как будто знал, что его тело не будет соответствовать тем стандартам, которые он для себя установил», — приводит слова Уильямса издание Lakers Daily.

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