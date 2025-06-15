Видео: набравший вес Йокич отдыхает в Сербии

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции центрового, отдыхает в своей родной стране.

Судя по кадрам, Йокич отлично проводит время, распивая коктейли. Фанаты также обратили внимание, что Никола набрал вес по сравнению со своей формой в сезоне.

В сезоне-2024/2025 «Денвер» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях. В плей-офф «Наггетс» выбыли во втором раунде, уступив «Оклахома-Сити Тандер» — 3-4.

Йокич на драфте НБА 2014 года был выбран под общим 41-м номером командой «Денвер Наггетс». За это время он стал чемпионом лиги в 2023 году и был признан трижды самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона.