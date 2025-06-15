Брэндин Подзиемски посетил матч НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида»

21-летний американский профессиональный баскетболист Брэндин Подзиемски, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», посетил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз».

Брэндин Подзиемски Фото: Из социальных сетей хоккейной команды «Эдмонтон»

Матч завершился уверенной победой «Флориды» со счётом 5:2. Таким образом, благодаря этой победе в данной встрече «Флорида» вышла вперёд в серии — 3-2. Следующая игра между этими командами состоится 18 июня в Санрайзе. Начало — в 3:00 по московскому времени.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз», за который выступает Подзиемски, вылетел на четвертьфинальной стадии плей-офф лиги НБА от «Миннесоты».