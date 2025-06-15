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Трёхкратный чемпион НБА: Карри может оказать на баскетбол самое большое влияние

Трёхкратный чемпион НБА: Карри может оказать на баскетбол самое большое влияние
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) трёхкратный чемпион североамериканской лиги Джавэйл Макги высказался о влиянии четырёхкратного победителя лиги Стефена Карри из команды «Голден Стэйт Уорриорз» на баскетбол.

«Я считаю, что Стеф может оказать самое большое влияние на игру в баскетбол, уступая в буквальном смысле [Джеймсу] Нейсмиту, просто потому, что кто вообще пытался исполнять броски, которые берёт на себя Стеф?

К нему приходили в лагерь четвероклассники и пытались забросить четыре очка. Мы даже не думали, что это законно или что мы можем это делать. До того как Стеф начал это делать, если мы попадали такие броски, как он, мы уже знали, что нас снимут с игры, даже если попадём», — приводит слова Макги издание The Sports Rush.

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Новости. Баскетбол
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