Грин объяснил, как тренер «Индианы» Карлайл проиграл четвёртый матч финала НБА

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о четвёртой игре финала лиги между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» (104:111), сравнив работу двух главных тренеров — Рика Карлайла и Марка Дэйгнолта.

«Я думал, что на протяжении большей части четвёртой игры и на протяжении большей части серии Рик Карлайл превзошёл Марка Дэйгнолта. Превзошёл его, не задавая вопросов… Оставалось три минуты до конца третьей четверти — на тот момент игра шла с преимуществом в 10 очков, и они не могли исполнить хороших бросков.

Это был момент, когда Марку нужно было взять тайм-аут… Вам нужно было что-то предпринять. У вас нет своего лучшего игрока на паркете. У них было три-четыре владения подряд, и именно в этот момент «Индиане» нужно было прервать игру. Но они этого не сделали. В свою очередь, это закончилось одним неудачным броском за другим… Они сняли Шея с мяча, это ясно как божий день. У них был Джей-Даб [Джейлен Уильямс], который лучше управлялся с мячом. Но в итоге к чему они пришли? Они вернулись к Шею и Джейлену.

Гилджес-Александера стал опекать Несмит, а не Нембард. И здесь Шей получил то, что хотел, и вошёл в ритм, добираясь до нужных высот», — приводит слова Грина издание NBA Analysis.