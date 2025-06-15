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Грин объяснил, как тренер «Индианы» Карлайл проиграл четвёртый матч финала НБА

Грин объяснил, как тренер «Индианы» Карлайл проиграл четвёртый матч финала НБА
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Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о четвёртой игре финала лиги между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» (104:111), сравнив работу двух главных тренеров — Рика Карлайла и Марка Дэйгнолта.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

«Я думал, что на протяжении большей части четвёртой игры и на протяжении большей части серии Рик Карлайл превзошёл Марка Дэйгнолта. Превзошёл его, не задавая вопросов… Оставалось три минуты до конца третьей четверти — на тот момент игра шла с преимуществом в 10 очков, и они не могли исполнить хороших бросков.

Это был момент, когда Марку нужно было взять тайм-аут… Вам нужно было что-то предпринять. У вас нет своего лучшего игрока на паркете. У них было три-четыре владения подряд, и именно в этот момент «Индиане» нужно было прервать игру. Но они этого не сделали. В свою очередь, это закончилось одним неудачным броском за другим… Они сняли Шея с мяча, это ясно как божий день. У них был Джей-Даб [Джейлен Уильямс], который лучше управлялся с мячом. Но в итоге к чему они пришли? Они вернулись к Шею и Джейлену.

Гилджес-Александера стал опекать Несмит, а не Нембард. И здесь Шей получил то, что хотел, и вошёл в ритм, добираясь до нужных высот», — приводит слова Грина издание NBA Analysis.

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