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Экс-игрок НБА объяснил ценность Алекса Карузо для «Оклахома-Сити Тандер»

Экс-игрок НБА объяснил ценность Алекса Карузо для «Оклахома-Сити Тандер»
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57-летний американский бывший профессиональный баскетболист Грег Энтони, который провёл 11 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне работающий телевизионным аналитиком для NBA TV и Turner Sports, высказался о ценности 31-летнего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Алекса Карузо после победы над «Индианой Пэйсерс» (111:104) в четвёртом матче финальной серии.

«Этот парень [Алекс Карузо], который всем до этого был известен своими умениями защищаться, но по-настоящему он удивил и добавил искру своими действиями после своего выступления в атаке [в четвёртой игре]», — приводит слова Энтони издание Clutch Points.

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