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Отец Гилджес-Александера сравнил Шея с Майклом Джорданом

Отец Гилджес-Александера сравнил Шея с Майклом Джорданом
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Вон Александер, являющийся отцом лидера и разыгрывающего защитника «Оклахома-Сити Тандер» канадца Шея Гилджеса-Александера, высказался о сравнении своего сына с легендарным игроком НБА Майклом Джорданом.

«Ну, многие парни в то время больше использовали средний диапазон. Он бы вписался в своего рода тип Майка. Не ставлю его в один ряд с Майком, вы знаете, Майк — величайший, но это то, что Майк делал раньше. Средний диапазон, пять-шесть трёхочковых за игру, это то, что делает Шей», — приводит слова Гилджеса-Александера-старшего Sports Rush.

Ранее отец канадца отпустил жёсткую шутку в адрес чемпиона НБА в составе «Милуоки Бакс» Джеффа Тига, упомянув его жену.

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