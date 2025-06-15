Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мемфис» и «Орландо» совершили крупный обмен

«Мемфис» и «Орландо» совершили крупный обмен
Комментарии

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» обменял Десмонда Бейна в «Орландо Мэджик» на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Коула Энтони, а также четыре незащищённых выбора в первом раунде драфта и право обмена ещё одним выбором в первом раунде, сообщает ESPN.

В рамках сделки «Орландо» отдаёт «Мемфису» 16-й пик драфта НБА 2025 года, первый раунд драфта «Финикса» 2026 года, незащищённый первый раунд «Орландо» 2028 года и незащищённый первый раунд «Орландо» 2030 года. Право обмена выбором в первом раунде 2029 года будет иметь ограниченную защиту.

Напомним, «Мемфис» в минувшем сезоне закончил свои выступления на стадии 1/8 финала плей-офф, «Орландо» проиграл «Бостону» на той же стадии.

Следить за обменами:
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
Live
Кевин Дюрант готовится к переходу: определился окончательный список клубов! НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android