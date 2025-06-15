«Мемфис» и «Орландо» совершили крупный обмен

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» обменял Десмонда Бейна в «Орландо Мэджик» на Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Коула Энтони, а также четыре незащищённых выбора в первом раунде драфта и право обмена ещё одним выбором в первом раунде, сообщает ESPN.

В рамках сделки «Орландо» отдаёт «Мемфису» 16-й пик драфта НБА 2025 года, первый раунд драфта «Финикса» 2026 года, незащищённый первый раунд «Орландо» 2028 года и незащищённый первый раунд «Орландо» 2030 года. Право обмена выбором в первом раунде 2029 года будет иметь ограниченную защиту.

Напомним, «Мемфис» в минувшем сезоне закончил свои выступления на стадии 1/8 финала плей-офф, «Орландо» проиграл «Бостону» на той же стадии.