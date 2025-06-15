Руководство «Нью-Йорка» столкнулось с нецензурной реакцией клубов на запрос о тренере

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил о том, как в некоторых клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировали на запрос руководства «Нью-Йорк Никс» о поиске нового кандидата на пост главного тренера команды.

«Некоторые команды просто бросали трубку. Кто-то сразу отвечал «нет» — и затем прерывал разговор. В отдельных случаях разговор сопровождался нецензурной лексикой — были и откровенные ответы вроде: «Категорически нет», — сказал Чарания в эфире шоу на YouTube-канале Рича Эйзена.

Напомним, последним, кто занимал должность главного тренера «Нью-Йорка», стал Том Тибодо. Он возглавил коллектив в 2020 году.

За это время ему удалось привести клуб к первому финалу на Востоке за последние 25 лет, а также четырежды вывести команду в плей-офф. Он был уволен после того, как «Нью-Йорк» проиграл в финале Восточной конференции в текущем году.