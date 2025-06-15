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Леброн Джеймс в разговоре с одноклубником допустил, что может выступать ещё 5-10 лет

Леброн Джеймс в разговоре с одноклубником допустил, что может выступать ещё 5-10 лет
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24-летний американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт сообщил, что его одноклубник и 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который играет на позиции лёгкого форварда, соотечественник Леброн Джеймс допустил, что может выступать в лиге ещё 5-10 лет.

«Леброн сказал, что может играть ещё 5-10 лет. Так что мы с Броном могли бы играть ещё столько лет. Почему бы и нет?!» — приводит слова Кнехта портал TMZ.

Джеймс выступает на профессиональном уровне с 2003 года. За это время он успел сыграть за такие команды, как «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс». Является четырёхкратным MVP финальной серии и регулярного сезона, а также трёхкратным олимпийским чемпионом.

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