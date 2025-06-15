Президент УНИКСа: Перасович останется главным тренером команды, 99%

Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв сообщил, что главный тренер команды Велимир Перасович сохранит свой пост в следующем сезоне.

«Перасович останется главным тренером команды, 99%. И, я так думаю, завтра мы с ним в этом отношении окончательно определяемся», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги УНИКС занял третье место. В серии за бронзовые медали казанцы встречались с краснодарским «Локомотивом-Кубань» и победили в четырёх матчах.

Хорватский специалист работает в УНИКСе с 2021 года. В 2024 году Перасович стал тренером года в Единой лиге.