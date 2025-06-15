Журналист предположил, когда Леброн завершит карьеру

Американский журналист Тайлер Уоттс предположил, когда 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру.

«У Джеймса в контракте прописан запрет на обмен. И он заработает $ 52,6 млн, если до 29 июня заявит о желании продлить соглашение с клубом. Это заманчивое предложение, от которого сложно отказаться. И Леброн в курсе, что «Лейкерс» сделают всё возможное, чтобы он был счастлив в Лос-Анджелесе.

В планах у «Лейкерс» обновить состав, добавив нового стартового центрового. Если Джеймс захочет получить максимальный контракт и опцию игрока на сезон-2026/2027, то «Лейкерс» предоставят ему такую возможность.

40-летний форвард станет первым игроком в истории НБА, который сыграл в течение 23 сезонов, когда будет готов к сезону-2025/2026. Джеймс уже установил рекорды по набранным очкам, отыгранным минутам, реализованным броскам с площадки и результативным передачам в своей карьере. Он продолжает развивать эти достижения. Леброн величайший, и ему больше нечего доказывать.

Поклонникам стоит быть обеспокоенными, если Леброн согласится. Джеймс не просто получит деньги. «Лейкерс» готовы заплатить ему и сохранить условие о запрете обмена, если он того пожелает. Это не просто переговоры. Франшиза проявляет заботу о своих звёздах.

Если Джеймс согласится, это будет означать, что он, по крайней мере, рассматривает возможность завершения карьеры. Это делает более вероятным, что сезон-2025/2026 станет для Леброна последним в его карьере», — приводит слова Уоттса портал Sporting News.