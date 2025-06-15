Шей Гилджес-Александер: трудно победить, если играть как мы в прошлом матче

26-летний звёздный канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, высказался о четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (111:104).

«Мы должны сделать всё необходимое для победы. Таков наш настрой всегда. Трудно победить, если играть как играли в прошлом матче. Мы должны внести коррективы. Мы рады, что смогли выиграть, но мы не хотим опираться на то, как играли в прошлом матче. Нам нужно стать лучше, и мы станем лучше», — приводит слова Гилджес-Александера репортёр Джошуа Павон в своих социальных сетях.

Счёт после четырёх матчей финальной серии равный — 2-2.