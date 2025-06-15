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Шей Гилджес-Александер: трудно победить, если играть как мы в прошлом матче

Шей Гилджес-Александер: трудно победить, если играть как мы в прошлом матче
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26-летний звёздный канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, высказался о четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (111:104).

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
14 июня 2025, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 111
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 20, Халибёртон - 18, Топпин - 17, Тёрнер - 12, Нембард - 10, Матурин - 8, Макконнелл - 8, Несмит - 8, Шиппард - 3, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 27, Карузо - 20, Холмгрен - 14, Дорт - 6, Уильямс - 4, Уоллес - 2, Хартенштайн - 2, Уиггинс - 1, Джонс, Уильямс, Джо, Дженг, Митчелл

«Мы должны сделать всё необходимое для победы. Таков наш настрой всегда. Трудно победить, если играть как играли в прошлом матче. Мы должны внести коррективы. Мы рады, что смогли выиграть, но мы не хотим опираться на то, как играли в прошлом матче. Нам нужно стать лучше, и мы станем лучше», — приводит слова Гилджес-Александера репортёр Джошуа Павон в своих социальных сетях.

Счёт после четырёх матчей финальной серии равный — 2-2.

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