Кайри Ирвинг: знаю, каково это — потерять всё или больше не хотеть быть на Земле

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг обратился к зрителям на платформе Twich с речью, в которой рассказал о своём процессе выздоровления, о проблемах с психическим здоровьем и о сложных эмоциональных переживаниях, с которыми он сталкивается вне площадки.

«Я говорю здесь, поскольку это помогает мне привести в порядок моё ментальное состояние, выходя из зоны комфорта. Это помогает мне устанавливать более чёткие границы с самим собой. Я становлюсь более целеустремлённым, понимаете? И это способствует моему исцелению. Если вы присоединитесь к нам, то этот стрим также поможет мне в процессе восстановления.

Я нахожусь у себя дома, где смотрю финал. Восстанавливаюсь после травмы связок, и, возможно, меня беспокоит то, что я не могу вернуться в прежнюю форму. Возможно, нахожусь в состоянии депрессии, и мне не хочется делиться с вами своими переживаниями. Однако я считаю, что вы имеете право на полную и честную информацию, поэтому поделюсь с вами тем, что чувствую.

Когда говорю «они», я имею в виду, что позволял другим людям влиять на свою жизнь. Допускал, чтобы они проникали в мой разум и делали то, на что, честно говоря, мне не следовало обращать внимания. Иногда я прислушивался к советам не тех людей, и это приводило к негативным эмоциям. Также позволил другим нарушать мои духовные границы, и это также способствовало усилению моего внутреннего конфликта.

Знаю, каково это — потерять всё или больше не хотеть быть на Земле. Пожалуйста, проведите месяц заботы о психическом здоровье. Знаю, что это особенно важно для мужчин, но это также важно для всех нас, каждый день.

Пожалуйста, не молчите. Не замыкайтесь в себе. Я просто хочу воспользоваться этим моментом, чтобы выразить вам свою заботу. Пожалуйста, свяжитесь со своими близкими. Узнайте, как у них дела. Позаботьтесь об их эмоциональном и духовном благополучии. Уделите им внимание.

Это не значит, что вам нужно общаться с ними каждый день, просто позвоните и скажите: «Как у вас дела? Я люблю вас, друзья. Спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Ирвинга портал Fadeaway World.