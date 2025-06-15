Защитник Иван Ухов продлил контракт с ЦСКА

29-летний атакующий защитник Иван Ухов продлил соглашение с московским клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Российский игрок подписал новый двухлетний контракт с коллективом.

Ухов выступает в составе ЦСКА с 2018 года. До этого Иван играл за пермскую «Парму». В качестве игрока армейцев он стал чемпионом Евролиги, а также четырёхкратным чемпионом Единой лиги. Кроме того, он занимает 11-е место в истории клуба по количеству сыгранных матчей за ЦСКА — 327.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги российский атлет принял участие в 50 встречах. В среднем за матч Иван набирал 5,4 очка, делал 2,9 подбора, отдавал 2,0 передачи, а также делал 1,1 перехвата.