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Пистиолис: Ухов олицетворяет менталитет ЦСКА. Рад сохранению ключевой части ядра клуба

Пистиолис: Ухов олицетворяет менталитет ЦСКА. Рад сохранению ключевой части ядра клуба
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался насчёт того, что 29-летний атакующий защитник россиянин Иван Ухов подписал новый контракт с армейцами.

«Рад, что мы сохранили у себя ключевую часть ядра команды. Ваня олицетворяет менталитет и ценности ЦСКА, и я с нетерпением жду предстоящих совместных битв», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Ухов выступает в составе ЦСКА с 2018 года. До этого Иван играл за пермскую «Парму». В качестве игрока армейцев он стал чемпионом Евролиги, а также четырёхкратным чемпионом Единой лиги. Кроме того, он занимает 11-е место в истории клуба по количеству сыгранных матчей за ЦСКА — 327.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги российский атлет принял участие в 50 встречах. В среднем за матч Иван набирал 5,4 очка, делал 2,9 подбора, отдавал 2,0 передачи, а также делал 1,1 перехвата.

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