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Ухов: для меня выступление за ЦСКА давно стало неотъемлемой частью жизни

Ухов: для меня выступление за ЦСКА давно стало неотъемлемой частью жизни
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29-летний атакующий защитник Иван Ухов прокомментировал подписание нового контракта с московским ЦСКА.

«Для меня выступление за ЦСКА давно стало неотъемлемой частью жизни, воплощением мечты и стремления побеждать. Благодарен тренерам и руководству клуба за доверие, рад, что продолжу выходить на площадку в красно-синей форме с потрясающими товарищами по команде, что мы пойдём к новым титулам при поддержке наших болельщиков», — приводит слова Ухова пресс-служба ЦСКА.

Ухов выступает в составе ЦСКА с 2018 года. До этого Иван играл за пермскую «Парму». В качестве игрока армейцев он стал чемпионом Евролиги, а также четырёхкратным чемпионом Единой лиги. Кроме того, он занимает 11-е место в истории клуба по количеству сыгранных матчей за ЦСКА — 327.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги российский атлет принял участие в 50 встречах. В среднем за матч Иван набирал 5,4 очка, делал 2,9 подбора, отдавал 2,0 передачи, а также делал 1,1 перехвата.

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