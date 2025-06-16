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Аренас рассказал, в каком случае «Оклахома» может обыграть «Индиану» в финале НБА

Аренас рассказал, в каком случае «Оклахома» может обыграть «Индиану» в финале НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался по поводу финальной серии плей-офф НБА с участием «Индианы Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» и назвал условия победы «Оклахомы».

«Именно скамейка запасных меняет ход игры для «Индианы». Когда на площадку выходит Ти Джей Макконнелл, атмосфера сразу становится другой. Если «Оклахома-Сити» хочет победить в этой серии, им нужно уделить особое внимание второму составу соперника», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

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