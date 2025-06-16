Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даже не тренировался». Макгрэди вспомнил, как Грег Попович вернул его в баскетбол

«Даже не тренировался». Макгрэди вспомнил, как Грег Попович вернул его в баскетбол
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди рассказал о своём опыте выступления за «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-2012/2013 под руководством Грега Поповича.

«Я вышел из церкви и увидел голосовое сообщение от Грега Поповича. Я сказал: «Поп, я уже два месяца сижу на диване, даже не тренировался». Он ответил: «Не переживай, приведём тебя в форму, мне нужно твоё присутствие на площадке». Я даже не люблю вспоминать о других командах, за которые играл после расцвета карьеры!

Там я по-настоящему увидел, почему они являются чемпионской организацией: как Поп строил команду, его подход как главного тренера. Я убедился в этом лично и рад, что получил такой опыт — ведь именно тогда я впервые в карьере прошёл этот победный путь», — сказал Макгрэди на YouTube-канале 947 Joburg.

Сейчас читают:
О чём больше всего сожалеет Майкл Джордан
О чём больше всего сожалеет Майкл Джордан
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android