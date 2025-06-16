«Даже не тренировался». Макгрэди вспомнил, как Грег Попович вернул его в баскетбол

Член Зала славы баскетбола и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди рассказал о своём опыте выступления за «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-2012/2013 под руководством Грега Поповича.

«Я вышел из церкви и увидел голосовое сообщение от Грега Поповича. Я сказал: «Поп, я уже два месяца сижу на диване, даже не тренировался». Он ответил: «Не переживай, приведём тебя в форму, мне нужно твоё присутствие на площадке». Я даже не люблю вспоминать о других командах, за которые играл после расцвета карьеры!

Там я по-настоящему увидел, почему они являются чемпионской организацией: как Поп строил команду, его подход как главного тренера. Я убедился в этом лично и рад, что получил такой опыт — ведь именно тогда я впервые в карьере прошёл этот победный путь», — сказал Макгрэди на YouTube-канале 947 Joburg.