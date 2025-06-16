«Я совсем не ожидал этого звонка». Артест рассказал, как попал в «Лейкерс» после полуночи

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион лиги 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (в прошлом Рон Артест) поделился, что в 2009 году при подписании контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» пошёл на уступки, сократив свою зарплату на $ 10 млн. В итоге Артест согласился на средний годовой доход в $ 6,7 млн.

«Лейкерс» позвонили мне в 12:01 ночи 30 июня. Я совсем не ожидал этого звонка. На следующее утро я встретился с доктором Бассом. Он сказал: «Извини, я не смогу заплатить тебе столько, сколько ты действительно стоишь, но мы очень хотим видеть тебя в нашей команде». В то время лидеры плей-офф получали по $ 12-15 млн», — рассказал Артест в рамках подкаста PBD.