Демар Дерозан признался, что делает всё возможное ради продления карьеры в НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан признался, что предпринимает всё возможное, чтобы продлить свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На данный момент Дерозану 35 лет.

«Ледяные ванны? То же самое. Я начал делать их просто так, из интереса. Но со временем это вошло в привычку и стало необходимостью. Это подтолкнуло меня к мысли: а что ещё я могу сделать, чтобы продлить свою карьеру? Правильное питание, забота о себе, хороший сон — я стараюсь использовать все возможные способы, чтобы оставаться в игре как можно дольше.

К счастью, постучу по дереву, у меня не было серьёзных травм — и во многом потому, что я слежу за собой. Это процесс без остановки. Даже сейчас я спрашиваю у тренеров: «Какие средства действительно работают?» Ледяные ванны? Соль Эпсома? Я попробую всё. Я изучаю собственное тело. Растяжка каждый день или какие-то мелочи — неважно, главное, что я держу всё под контролем, потому что хочу играть столько, сколько смогу», — сказал Дерозан на YouTube-канале Дуэйна Уэйда.