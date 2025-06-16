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«Возьми шесть банок пива, а не ящик». Эксперт дал необычные советы Луке Дончичу

«Возьми шесть банок пива, а не ящик». Эксперт дал необычные советы Луке Дончичу
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Член Зала славы НФЛ (американский футбол) и трёхкратный победитель Супербоула, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп поделился нестандартными рекомендациями с разыгрывающим и одним из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем, известным своими нездоровыми привычками.

«Слушай, возьми шесть банок, не ящик [пива]. Вот и всё, что я говорю. Купи себе небольшой шестипак — и хватит, не надо брать целый ящик. С кальяном то же самое: не бери огромный кальян, возьми чуть-чуть, понимаешь? Не нужен такой, чтобы шесть-восемь человек за раз могли курить», — сказал Шарп в рамках подкаста Nightcap.

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Предсезонная тренировка Луки Дончича в зале:

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