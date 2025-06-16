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Президент УНИКСа Богачёв назвал легионера, которого точно не будет в новом сезоне

Президент УНИКСа Богачёв назвал легионера, которого точно не будет в новом сезоне
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв сообщил, что 33-летний тяжёлый форвард Луи Лабери точно покинет казанский клуб.

«Луи точно покидает наш клуб. Мы расстались по обоюдному согласию», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Французский игрок пропустил большую часть прошедшего сезона Единой лиги ВТБ из-за травм. Луи принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата сезона-2024/2025, в которых он в среднем набирал 6,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 0,9 передачи.

УНИКС занял третье место. В серии за бронзовые медали казанская команда победила краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1).

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