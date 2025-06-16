«Не могу поверить». Макконнелл — об опросе, где назван самый переоценённый игрок НБА

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Ти Джей Макконнелл прояснил отношение к недавнему опросу игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) относительно самого переоценённого спортсмена в лиге.

Опрос проводился анонимно. Согласно его итогам, которые были представлены в апреле этого года, самым переоценённым игроком был признан товарищ Макконнелла по команде Тайриз Халибёртон.

«Без сомнения, это несправедливо. Вся эта история с переоценкой. До сих пор не могу поверить в это. Это один из худших опросов, о которых я когда-либо слышал в своей жизни. Этого парня трудно переоценить», — сказал Макконнелл в эфире SiriusXM NBA Radio.

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