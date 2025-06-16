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Мэджик Джонсон поведал историю, как уговорил миллиардера вести с ним бизнес

Мэджик Джонсон поведал историю, как уговорил миллиардера вести с ним бизнес
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал историю, как уговорил миллиардера Говарда Шульца вести с ним бизнес.

В 1987 году Джонсон открыл сеть кинотеатров Magic Johnson Theatres в малообеспеченных районах городов США.

«Я подошёл к Говарду Шульцу [генеральному директору Starbucks] и представился. После этого спросил у него: «Могу ли я пригласить вас на обед или ужин в следующий раз?» Он согласился.

Несколько недель спустя мы встретились. Мои кинотеатры были на пике популярности в центральных районах городов. Они входили в десятку самых прибыльных в стране. Я сказал ему, что ваш бизнес будет расти в городах Америки, потому что в пригородах ваши точки есть на каждом углу.

Я думал, что самое сложное — это играть с Ларри Бёрдом и Майклом Джорданом. Самым сложным было выступить перед советом директоров, а затем пойти в кинотеатр, который был переполнен акционерами. Необходимо было убедить их, что это отличный ход для Starbucks, конечно же, мне это удалось. Они подписали все бумаги», — сказал Джонсон на канале Bloomberg Originals в YouTube.

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