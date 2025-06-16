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Звезда женской НБА Кларк рассказала, смогла бы она выиграть у Карри и Леброна

Звезда женской НБА Кларк рассказала, смогла бы она выиграть у Карри и Леброна
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Звезда женской НБА (WNBA), разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк сообщила, кто бы победил в возможной бросковой дуэли между ней и Стефеном Карри с Леброном Джеймсом. Поделилась мыслями Кларк в разговоре с журналистом FanSided.

— Кто бы победил в дуэли между тобой и Стефом?
— Наверное, Стеф. Я была бы счастлива просто находиться там.

— Может быть, ты могла бы обойти в перестрелке Леброна прямо сейчас?
— Я не знаю.

Отметим, что Кейтлин была выбрана под первым номером драфта женской НБА 2024 года. По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона WNBA.

Напомним, Кларк пропустила несколько матчей регулярного чемпионата в связи с травмой. Сразу же после возвращения Кейтлин набрала 32 очка, восемь подборов и девять передач в матче с «Нью-Йорк Либерти». Соперник «Индианы» потерпел первое поражение в сезоне (88:102).

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