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«Хитро придумано!» Аренас раскрыл, кто станет новым главным тренером «Нью-Йорка»

«Хитро придумано!» Аренас раскрыл, кто станет новым главным тренером «Нью-Йорка»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказал мнение, что запрос руководства «Нью-Йорк Никс» о поиске нового главного тренера команды является фикцией, так как клуб планирует нанять отца своего лидера Джейлена Брансона на эту должность.

«Тренер уже у вас под боком — это отец Джейлена Брансона. Но вы же не можете просто так отдать ему эту должность. Вместо этого вы делаете вид, что рассматриваете на пост людей, у которых уже есть работа, прекрасно зная, каков будет их ответ.

Для публики вы создаёте иллюзию поиска нового главного тренера, а потом «вынужденно» назначаете Рика: «Ну что поделать, все отказались, вот и пришлось взять Рика». Хитро придумано!» — сказал Аренас в рамках собственного подкаста.

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