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Пирс объяснил, почему Дюрант не станет чемпионом с «Сан-Антонио» или «Хьюстоном»

Пирс объяснил, почему Дюрант не станет чемпионом с «Сан-Антонио» или «Хьюстоном»
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Член Зала славы баскетбола, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, почему форвард Кевин Дюрант не выиграет титул, даже если перейдёт в «Сан-Антонио Спёрс» или «Хьюстон Рокетс».

«Если Кей Ди перейдёт в «Рокетс», я смотрю на эту команду как на претендента. На данном этапе карьеры Дюрант не может быть лучшим игроком в команде каждую ночь, если она претендует на чемпионство. Ему нужно играть там, где есть хотя бы один игрок лучше него. Я чувствую то же самое в отношении Леброна Джеймса», — сказал Пирс в эфире Fox Sports.

Напомним, «Сан-Антонио», «Хьюстон» и «Майами» входят в число лидеров на приобретение Дюранта в это межсезонье.

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