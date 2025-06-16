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«Должен чем-то жертвовать». Уэйд дал совет Гилджес-Александеру в финале НБА

«Должен чем-то жертвовать». Уэйд дал совет Гилджес-Александеру в финале НБА
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Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд на примере легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта дал совет разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Шею Гилджес-Александеру в финале НБА.

«Шей — один из самых спокойных игроков в мире. Не время быть спокойным… Не многие помнят, что в последней для себя финальной серии Коби Брайант играл не хорошо. Все думали, что Пау Газоль станет MVP.

Коби играл ужасно, но вы не увидите этого, когда включите телевизор, потому что его лидерские качества говорили сами за себя. Он всегда играл эмоционально. Гилджес-Александер должен чем-то жертвовать. Если у него не идёт в атаке, он должен включиться в защите», — сказал Уэйд в своём подкасте.

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