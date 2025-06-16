«Я сожгу одного из вас». Чемпион НБА раскритиковал игроков своей команды после поражения

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2003 года Стивен Джексон раскритиковал игроков своей команды Trilogy за поражение в BIG3 – американской лиге, игры в которой проводятся в формате 3 на 3. Участвуют в ней бывшие игроки НБА. Trilogy уступила клубу Houston Rig Hands со счётом 46:50.

«Один из вас, обожжётся, чёрт возьми. Погуглите обо мне, мерзавцы. Я сожгу одного из вас», — сказал Джексон, обращаясь к игрокам своей команды.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации Дуайт Ховард и Лэнс Стивенсон подрались в дебютной для себя игре в 1-м туре лиги BIG3 в сезоне-2025.

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