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«Был Леброном до Леброна». Легенда НБА назвал того, кто вывел его на другой уровень

«Был Леброном до Леброна». Легенда НБА назвал того, кто вывел его на другой уровень
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Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди поделился мнением о своём бывшем партнёре по «Орландо Мэджик» Гранте Хилле, которого сравнил с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Грант Хилл был Леброном до самого Леброна. Он был чем-то вроде Мистера трипл-дабл». Этот парень был невероятен. И это был мой товарищ по команде… Я думал, что он поднимет меня на совершенно новый уровень», — сказал Макгрэди в эфире YouTube-шоу 947 Joburg.

После прихода Хилла в «Орландо» показатели Макгрэди выросли с 15 очков в среднем за игру до 26. Трэйси получил награду «Самый прогрессирующий игрок» в НБА.

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