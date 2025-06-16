«Зенит» объявил о новом контракте с Георгием Жбановым

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов продлил контракт с командой. Как информирует пресс-служба «Зенита», новое соглашение пролонгировано на три года – до конца сезона-2027/2028.

«Сине-бело-голубые поздравляют Георгия с продлением контракта и желают новых побед и трофеев в составе петербуржцев!» — говорится в сообщении команды.

Напомним, Георгий стал игроком «Зенита» летом 2023 года, заключив контракт на два сезона.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ атакующий защитник принял участие в 58 играх, в которых в среднем набирал 6,9 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 1,2 передачи. Подопечные Хавьера Паскуаля в Единой лиге заняли второе место, в финальной серии уступив московскому ЦСКА (2-4).

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