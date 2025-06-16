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«Енисей» объявил о продлении контракта с Сергеем Долининым

«Енисей» объявил о продлении контракта с Сергеем Долининым
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Лёгкий форвард Сергей Долинин продлил контракт с «Енисеем». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды. Клуб не стал раскрывать всех деталей нового соглашения.

«Я рад, что клуб согласовал условия с Долининым. Одним из наших приоритетов является наличие местных игроков, и Сергей — лучшее, что мы можем получить.

Надеюсь, мы увидим от него меньше взлётов и падений и больше стабильности, потому что он уже набрал достаточно опыта за последние два сезона», — сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

Напомним, в завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Енисей» занял 10-е место в регулярном чемпионате. На стадии плей-ин красноярский клуб уступил МБА-МАИ.

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