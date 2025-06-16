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Дёмин — лучший разыгрывающий NCAA сезона-2024/2025, согласно продвинутой медиааналитике

Дёмин — лучший разыгрывающий NCAA сезона-2024/2025, согласно продвинутой медиааналитике
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19-летний российский игрок Егор Дёмин — лучший разыгрывающий завершившегося сезона в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), согласно данным продвинутой медиааналитике High Off IQ Players.

Off IQ приводит комплексную оценку по ключевым аспектам: передачи/потери, частота штрафных, движение без мяча, участие в атаке и многое другое.

Фото: Скриншот

Согласно соответствующей медиааналитике, лучшими разыгрывающими NCAA в сезона-2024/2025 были Дёмин, Джейс Ричардсон, Сион Джеймс и Тайриз Проктор.

Напомним, по окончании сезона-2024/2025 Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

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